تركيا تعتقل نحو 600 من معارضي عملية «غصن الزيتون»

جهينة نيوز

اعتقلت السلطات التركية 573 شخصا من المشاركين في الاحتجاجات ضد العملية العسكرية التركية بشمال سوريا ومنتقدي "غصن الزيتون"على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، أنه "منذ بدء عملية "غصن الزيتون"في سوريا تم توقيف 449 شخصا لنشرهم الدعاية الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي و124 شخصا لمشاركتهم في الاحتجاجات".

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كيلين في وقت سابق أن "هناك قوانين تحظر تمجيد ودعم الإرهاب من خلال الدعاية والإعلام. والنيابة العامة تطبق القانون".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصف بـ "الخونة" معارضي عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: رويترز