القوات الأمريكية تبدأ انسحابها التدريجي من العراق الى هذا البلد؟

جهينة نيوز

اكدت الحكومة العراقية اليوم الاثنين، بدء القوات الأمريكية الانسحاب التدريجي من العراق.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" في وقت سابق من اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي، بدأ ينقل العسكريين والأسلحة والمعدات من العراق إلى أفغانستان.

وأوضح مصدر في الحكومة العراقية، أن عشرات العسكريين الأمريكيين غادروا البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ إعلان بدء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتأتي الخطوة الأمريكية هذه بعد أن أعلنت السلطات العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2017، إنجاز الحرب والانتصار على "داعش" وتحرير الموصل من براثن الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على مناطق كثيرة في العراق منذ 2014.

المصدر: RT