القوات الأمريكية تبدأ انسحابها التدريجي من العراق الى هذا البلد؟

الإثنين, 5 شباط 2018 الساعة 12:44 | سياسة, عربي

القوات الأمريكية تبدأ انسحابها التدريجي من العراق الى هذا البلد؟

جهينة نيوز

اكدت الحكومة العراقية اليوم الاثنين، بدء القوات الأمريكية الانسحاب التدريجي من العراق.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" في وقت سابق من اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي، بدأ ينقل العسكريين والأسلحة والمعدات من العراق إلى أفغانستان.

وأوضح مصدر في الحكومة العراقية، أن عشرات العسكريين الأمريكيين غادروا البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ إعلان بدء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتأتي الخطوة الأمريكية هذه بعد أن أعلنت السلطات العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2017، إنجاز الحرب والانتصار على "داعش" وتحرير الموصل من براثن الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على مناطق كثيرة في العراق منذ 2014.

المصدر: RT


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    5/2/2018
    15:15
    الامريكيون سينسحبون من كل المنطقه ( خلي كلاب قسد يفهموا )
    ليس من المعقول ان ينسحب الامريكان من العراق ... ويبقوا في سوريه مع مرتزقه فسد والامريكا لهم استراتيجيه جديده في المستقبل القريب تشبه استراتيجيه تقليص القواعد العسكريه في السبعينات عندما خرجت من ليبيا واغلقت قواعدها واتت بالقذافي قائد ثوره اعادة ليبيا للعصر الحجري .. و اعتقد ا القرار الامريكي بالانسحاب حكيم جدا واستراتيجي .. والسبب ان مريكا لا تريد ان تنتظر نتائج الانتخابات العراقيه والتغير الاستراتيجي في المنطقه ، وتصبح امريكا ، وكانها مطروده من العراق .والمنطقه لذلك قريبا ستغلق ملف التدخل العسكري في المنطقه و الذي لا يتعدى دوره ( بسمار جحا ) .

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