قائد الطائرة الروسية التي أسقطت في سوريا يلقب ب "بطل روسيا" بعد مقتله!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن منح الطيار الروسي، قائد "سوخو-25" التي أسقطت في سوريا، رومان فيليبوف، لقب "بطل روسيا".

وجاء في بيان الدفاع: "منح وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش، سيرغي شويغو، نائب قائد سرب فوج الاقتحام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، الرائد الطيار، رومان فيليبوف، الذي قتل يوم 3 شباط/فبراير في معركة ضد الإرهابيين، في الجمهورية العربية السورية، لقب بطل روسيا بعد مقتله".

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "بعد هبوطه بالمظلة، جقام الرائد رومان فيليبوف، حتى الدقائق الأخيرة من حياته، بخوض معركة غير متكافئة بأسلحته [مسدس وقنلبة]، ومنع الإرهابيين من التقدم، بعد محاصره من قبل الإرهابيين، وإصابة خطيرة، فجر الضابط الروسي نفسه بقنبلة يدوية عندما أصبحت المسافة بينه وبين المسلحين إلى عدة أمتار".