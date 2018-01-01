أبراج يوم الأثنين 2018/2/5 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٥/ ٢: رابح للشهرة معطي عنده تفرد وتسلط يؤثر بالاخربن، متأثر بسلطانه يفرض رايه، ينجح بسبب اصراره، له اعداء بسبب ضيق صدره واصطدامه بمصالحه مع الناس، اخلاقه عالية خاضع للمحبة، يحدد فرصه، من مواليد برج الدلو، سنة ٢٠١٨ تحمل مشاكل مادية وجازقات هامة باعمالك، كثرة مسؤوليات أعباء عائلية واجتماعية، ضغوطات فكرية، حل على صعيد عائلي من ناحية العقارات، الشهر ٢ و٣ و٤ و٥ و٦ نجاحات على الصعيد العام وانهاء لمشاكل.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تركز على الشراكة تنجح بفرض وجهة نظرك اذا تعاملت بهدوء لانه نهارك يحمل بعض العرقلات، باختصار نهار شائك وحساس أقل خطأ يظهر ضخم لذلك لا تراهن على شيء واقترب من الاجواء الرومنسية وإياك ان تتلاعب بعواطف أحد من شركائك، تجنب خوض مشكلة لا تعنيك، شراكة في مجال عمل وتوقع عقود.

الثور: حيرة واعمال وتنقل وتكون مرهقا والوقت ضيق استنشق هواء نقيا وخذ نفس طويل، نهارك فيه اختيار لمؤهلاتك ما عليك الا ان تقوم بعملك وتنهي المهم وتتفادى الاغلاط، انتظر يوم مشرق حتى تعبر عن نفسك، غلطة الشاطر بألف لذلك أكتب على الاوراق كي لا تنس التفاصيل، مطلوب منك الصحة ومطلوب منك ان تنجز أعمالك التي تكون في أكثر من مكان.

الجوزاء: تلعب دور الرائد بمحيطك وتنطق باسم مجموعة من محيطك وهذا مؤشر لاحداث تهم الكثيرين لان اليوم إيجابي، تلتقي مع الاحبة والاصدقاء، ربما نصيحة او خبر مفيد وصادق من شخص مهم بالنسبة لك علاقاتك جيدة وفترة حظ حضر نفسك لانجازات اليوم، اخبار تخص اولاد، وقت رائع مع الاحبة.

السرطان: محاسبة ومشاكل مع أفراد العائلة او معارف او بعض الاعطال المنزلية او الالكترونية او تغضب وتتعصب مارس هواية تحبها وحاول ان تخرج من جميع الازمات والازعاجات وتعمل مصالحة مع قضايا عالقة او خلافات احد من محيطك، لا تعرض استقرارك العائلي للمشاكل بامكانك ان تعمل تغيير بالبيع والشراء او قصة تتعلق بالعقارات، عنوان نهارك انشغال بالبيت او ترتيب البيت اعطال وتصليحات للعائلة.

الاسد: امورك تمشي بشكل سهل وسريع فترة نشاط على مختلف الاصعدة سفرة قصيرة او رحلة او زيارة لاحد الاقرباء، مقابلة تفتح حوارات بناءة ومثمرة، خلاف سابق تجد له مصالحة ان كنت طالب بامكانك ان تخرج بامتحانك جيد او للدراسة او التنقل، تركز على الحركة والاتصالات والتنقل.

العذراء: القمر ببيت مالك يعني ضغوطات تحتاج لمعالجة لكنها ليست مستحيلة شرط الابتعاد عن مواقف مستعجلة، تتواصل مع الغير ويكون لك دور بارز بتحديد بعض المشاكل المالية، يوم جيد للمال لا تقف مكتوف الايدي احتمال هدايا مكسب مالي من دين سابق مكافأة ومكسب مالي، اليوم للمال عنوان.

الميزان: القمر ببرجك والاجواء بدأت بالهدوء حتى تصل لتسوية وتسجل انطلاقة جديدة، الأمر والنهي لك، تتوضح بعض القضايا الغامضة، تهتم بمظهرك الخارجي تقرر مصيرك، تسيطر على زمام الامور طاقة واشراق ولمعان وحيوية.

العقرب: القمر ببيت متاعبك، مطلوب منك ان تبتسم واذا زعجت من احد قل له ما مضى قد مضى، انتبه لا تتهور في أمورك وخاصة ان هناك لحظات غضب اليوم قد لا تفهم الآخر او قد لا يفهمك الآخر، انتباه للمواعيد والتأخير قد تخرج بخسارة مع أحد من محيطك بسبب معاتبة أو نميمة ما عليك إلا ان تنتظر وتتجاوب مع القدر، ابق محايدا وانتبه حتى ينتقل القمر لبرجك.

القوس: متفائل وتعرف كيف تخلق جو لك وللآخرين وتقترح حديث، شمّر عن ساعديك لان الاصدقاء يلتفون حولك تجد تشجيع ودعوات وعزائم، نهارك فيه دعم ومساعدة ومعارف جديدة، تعوض عن خسارة وتراجع سابق وتطل على الناس وتترك أثرا جيدا وتمارس نفوذا، دعوة تلبيها.

الجدي: نهار متعب ولا يمكن ان تبقى في مكان واحد احتمال ان تعيش تجربة ربما تتوصل من خلالها لنجومية أو شعبية او نجاح وخاصة اليوم مطلوب منك ان تكون بحجم المسؤولية بعملك، لا تضيع فرصة مهمة حضر جيد قد تظهر مسالة طارئة تمتحن طاقاتك، كن مرن وتساهل وأثبت جدارتك أمام المعنيين او المسؤولين عنك حافظ على سمعتك الطيبة، يوم مناسب لتبحث عن فرصة عمل ومناسب لتكون بأسواق وتتعامل مع غرباء.

الدلو: يوم متعب بسبب الحركة والسفر، تسوي المشاكل، تتصالح مع الأصدقاء، تستغني عن المحاكم حتى تعمل تسويات، يحكي نهارك عن رحيل او استقبال او وداع، تحسم أمر بصورة قاطعة، تصرف مال وتوقع عقود، يشغل بالك موضوع سفر او انطلاقة مؤتمرات، تلعب دور الوسيط للدفاع عن حقوقك ومواقفك، عنوان نهارك حركة سفر اتصالات.

الحوت: حسابات مالية مشتركة غير مدفوعة، تفكر بقرض او دين وتسمع عدة اقتراحات من اليمين واليسار ويحصل ما يغري طموحاتك، للبعض شراكة ببرنامج استثمار او تامين او زيارة مشفى او طبيب، لا تكن متطلب بالعموم اليوم لمعالجة الامور المصرفية.