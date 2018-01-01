الرئيس القبرصي يفوز بولاية ثانية

جهينة نيوز:

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات فوز الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بولاية ثانية على حساب المرشح اليساري ستافروس مالاس.

وبحسب النتائج الرسمية للجولة الثانية، حصل اناستاسيادس (71 عاما) على 55،99 % من الأصوات مقابل 44% لمنافسه مالاس المدعوم من الشيوعيين، في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 73%.

وقال الرئيس المنتخب في خطاب النصر في العاصمة نيقوسيا: "ليس من فائز وخاسر الليلة، فقبرص هي الرابحة"، مؤكدا أنه سيعمل "من دون استبعاد أحد كرئيس لجميع القبارصة".

وخاض اناستاسيادس، تحت شعار "التقدم في ظل الاستقرار"، حملة ركز فيها على خبرته السياسية الطويلة التي تضمن استقرار البلاد العضو في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو.