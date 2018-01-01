بالفيديو..سبب صادم يبعدها عن مسابقة ملكة جمال كازاخستان

جهينة نيوز:

كشفت متسابقة وصلت إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال أقيمت في كازاخستان عن سر أخفته بأنها ذكر لا أنثى منذ بداية مشاركتها واختيارها في المسابقة من بين 4000 فتاة.

وشرح الشاب أن ما دفعه للمشاركة هو رهان مع أصدقائه حول الجمال الطبيعي قائلا: "أنا دائما أدافع عن الجمال الطبيعي وليس المصطنع".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فالمتسابق إيلي دياغيليف (22 عاما) من سكان مدينة ألما آتا في كازاخستان، تقدم للمسابقة المعلن عنها وأرسل صورة له حملت اسم أرينا ألييفا، وعند قبوله ووصوله إلى نهائيات المسابقة قرر الشاب أن يعترف لوسائل الإعلام أنه ذكر وليس أنثى فتم استبعاده في الحال من قبل لجنة المسابقة واستبداله بمتسابقة أخرى.

وأوضح الشاب أن سبب وصوله إلى المراحل النهائية للمسابقة جعله يتراجع عن المشاركة ويفصح عن حقيقته، مضيفا أنه فعل ذلك نظرا إلى أن الترويج الحالي للجمال الطبيعي والكاريزما في رأيه، صفات تفتقر إليها المرأة في العصر الحالي.