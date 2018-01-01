فضيحة جديدة للإحتلال التركي في عفرين

جهينة نيوز

الجيش التركي ثاني أكبر جيش في الناتو و الذي يتقدم جنوده جيوش من المرتزقة من جبهة النصرة و الحر و رغم ذلك خسائره كبيرة في الهجوم على عفرين حيث

لم تتمكن فصائل تنظيم القاعدة من أن تكون درع للإحتلال التركي الذي يتكبد خسائر فادحة بشكل يومي, و لكن الجديد هو قيام النظام التركي بإدخال داعش الى

معركة عفرين.

و نشرت صفحات المرتزقة التابعه لأردوغان صور لمقاتليها في مركز مشترك للجيش التركي والمرتزقة و يظهر في الصور العلم التركي الى جانب علم داعش و ارهابيين من داعش في صفوف حملة رجب طيب أردوغان على عفرين.

و يذكر أنها ليست الفضيحة الأولى لقوات الاحتلال التركي من خلال تجنيد الاطفال و الارهابيين و قتل الاسرى و التمثيل بالجثث, و إستهداف الجوامع و المدنيين و الآثار في ظل صمت دولي و تواطؤ و تبادل ادوار بين الامريكي و التركي.