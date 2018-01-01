عشرات القتلى من النصرة و التركستان خلال لحظات

جهينة نيوز

أعلن جيش المرتزقة الصينيين المعروف بإسم التركستان الذي أدخله أردوغان الى سورية و تنظيم جبهة النصرة الارهابي التابع لتنظيم القاعدة و المدعوم من النظام

التركي و الامريكي, عن شن هجوم يستهدف محيط مطار أبو الظهور العسكري و لكن تحول الهجوم الى فخ قتل فيه عشرات الارهابيين

و افادت مصادر عسكرية بأن عدد قتلى جبهة النصرة و التركستان في محيط تل طوقان تجاوز 55 قتيل خلال لحظات و ذلك بعملية روسية سورية حيث قامت

الطائرات بهجوم مفاجيء بالتعاون مع القوات السورية الموجودة على الارض و شنت هجمات وصفت بالعنيفة جداً, في كمين نصب للجماعات الارهابية و قتل أكثر

من 55 ارهابي خلال لحظات, فيما لازالت الطائرات الروسية و القوات السورية تستهدف الجماعات الارهابية حتى كتابة هذا التقرير و من المتوقع ارتفاع عدد قتلى

النصرة و التركستاني خلال الساعات القادمة.

هذا و علقت صفحات معارضة على الغارات الروسية المفاجئة بأن الإنتقام الروسي لإستشهاد الطيار قد بدأ اليوم.