عشرات القتلى من النصرة و التركستان خلال لحظات

الأحد, 4 شباط 2018 الساعة 21:55 | سياسة, عالمي

عشرات القتلى من النصرة و التركستان خلال لحظات

جهينة نيوز

أعلن جيش المرتزقة الصينيين المعروف بإسم التركستان الذي أدخله أردوغان الى سورية و تنظيم جبهة النصرة الارهابي التابع لتنظيم القاعدة و المدعوم من النظام

التركي و الامريكي, عن شن هجوم يستهدف محيط مطار أبو الظهور العسكري و لكن تحول الهجوم الى فخ قتل فيه عشرات الارهابيين

و افادت مصادر عسكرية بأن عدد قتلى جبهة النصرة و التركستان في محيط تل طوقان تجاوز 55 قتيل خلال لحظات و ذلك بعملية روسية سورية حيث قامت

الطائرات بهجوم مفاجيء بالتعاون مع القوات السورية الموجودة على الارض و شنت هجمات وصفت بالعنيفة جداً, في كمين نصب للجماعات الارهابية و قتل أكثر

من 55 ارهابي خلال لحظات, فيما لازالت الطائرات الروسية و القوات السورية تستهدف الجماعات الارهابية حتى كتابة هذا التقرير و من المتوقع ارتفاع عدد قتلى

النصرة و التركستاني خلال الساعات القادمة.

هذا و علقت صفحات معارضة على الغارات الروسية المفاجئة بأن الإنتقام الروسي لإستشهاد الطيار قد بدأ اليوم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا