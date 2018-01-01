بالفيديو .. لحظة استهداف الوحدات الكردية دبابة تركية في ناحية شران في ريف #عفرين

الأحد, 4 شباط 2018 الساعة 21:49 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

بالفيديو .. لحظة استهداف الوحدات الكردية دبابة تركية في ناحية شران في ريف #عفرين


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