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بالفيديو .. لحظة استهداف الوحدات الكردية دبابة تركية في ناحية شران في ريف #عفرين
الأحد, 4 شباط 2018 الساعة 21:49 |
سياسة
,
محلي
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جهينة نيوز:
بالفيديو .. لحظة استهداف الوحدات الكردية دبابة تركية في ناحية شران في ريف #عفرين
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