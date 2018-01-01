"قيساريا" تخطط لاغتيال أهم زعيم عربي

جهينة نيوز

من الواضح أن بعض الصحف الكويتية بعد عدوان تموز و خلال الازمة السورية أصبحت تقوم بدور الاعلام الحربي الصهيوني بنشر الاشاعات و الاكاذيب, و لكن المفارقة كانت تنقل عن مصادر بحزب الله الذي لم يعتد أن يسرب أخبار سوى عبر وسائل إعلامه في كذب مكشوف لم يصدقه أحد سابقاً, و لكن جديدها هو النقل عن مصادر للعدو الصهيوني في تأكيد على العلاقات التي تربط مشيخات الخليج بالعدو الصهيوني و العمالة التي تقوم بها هذه النظم و هذا الاعلام المأجور ضد القضايا العربية و على رأسها قضية فلسطين. هذا و نقلت صحيفة الجريدة الكويتية، عن مصدر خاص حسب تعبيرها أن "وحدة "قيساريا الخاصة بالاغتيالات في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وضعت رئيسا عربيا على قائمة قائمة اغتيالاتها، في إجراء غير مسبوق في تاريخ هذه الوحدة, بحسب تعبير الصحيفة, علماً بأن قائمة الإغتيالات التي ذكرتها موجودة منذ

سنوات بعيدة جداً و ليست جديدة, و يحاول العدو تنفيذ هذه الاغتيالات منذ زمن بعيد جداً.

وقال المصدر للصحيفة إن "قائمة الاغتيالات الإسرائيلية تضم في العادة متورطين فيما تعتبره تل أبيب أعمالا إرهابية ضدها، أو رؤساء تنظيمات إرهابية من وجهة نظرها، أو نفذت عمليات ضد أهداف لديها، لكن أن يضاف رئيس دولة إلى القائمة فهو أمر غير عادي"، على حسب مصدر الصحيفة التي إعتادت أن تنقل أخبار من مصادر لا وجود لها.

وتضم قائمة الاغتيالات الإسرائيلية الحالية، شخصيات مثل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، ونائبه نعيم قاسم، وقائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، قاسم سليماني، إلى جانب مسؤولين عسكريين إيرانيين، وقائد "حماس" في غزة يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بحسب الصحيفة.

و يذكر أن غالبية أخبار الجريدة الكويتية و جريدة السياسية الكويتية هي أخبار إعلام حربي صهيوني تعتمد على مصادر لا وجود لها لنشر الإشاعات, و لكن تبقى هذه

القائمة و هذا التقرير وثيقة من هذه الجريدة تكشف العميل الذي يتصل بالعدو و من هو الذي يشكل خطر على هذا العدو بإعتراف هذه الصحيفة.