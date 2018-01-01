رواية جديدة لطريقة إستشهاد الطيار الروسي و مشاهد من إشتباكه مع النصرة

الأحد, 4 شباط 2018 الساعة 20:06 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

نشرت الجماعات الارهابية المسلحة فيديو جديد للطيار الروسي الذي سقطت طائرته خلال إشتباكه مع إرهابيي جبهة النصرة و يظهر في الفيديو بعض الارهابيين خائفين من الطيار خلال محاصرتهم له و ينبطحون أرضاً رغم ان سلاحه مجرد مسدس.

و بحسب الارهابيين فإن الطيار الروسي بعد أن أطلق النار على ارهابيي جبهة النصرة و لتجنب وقوعه بالأسر أطلق النار على نفسه و لم يتمكن الارهابيين من قتله بل قاوم حتى أيقن النهاية و أطلق النار على نفسه كي لا يقع أسيراً لدى تنظيم جبهة النصرة, و لم تتمكن جهينة نيوز من التأكد من المعلومة, و لكن المشهد يؤكد أن الطيار قاوم بشراسة قبل أن يستشهد.

المصدر: وكالة المصدر - وكالات


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