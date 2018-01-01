أردوغان.. نعلم من منح الأسلحة "للإرهابيين"

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط، إن بلاده تعرف من منح الأسلحة "للإرهابيين" الذين قصفوا الدبابة التركية في عفرين بسوريا أمس, دون أن يسميها بإسمها و هي تركيا التي مر منها عشرات آلاف الصواريخ المضادة للدبابات الى سورية , و عشرات آلاف الإرهابيين متعددي الجنسيات و ابرزهم جيش التركستان الذي يرعاه اردوغان..

وأوضح الرئيس التركي، بحسب وكالة "الأناضول"، "نمتلك معلومات بشأن البلد الذي منح المسلحين الأسلحة التي قصفت الدبابة التركية في عفرين السورية، ولكن لا يصح الإفصاح عنها حاليا", في تصريح من يقرأه سيكتشف أن أردوغان كان يعتقد أن إحتلال عفرين هو سياحة للجيش التركي, و هو ما جعل ناشطون يعلقون ساخرين على تصريحاته "لقد كشف اللغز الذي حير العلماء".

وكانت هيئة الأركان التركية قد أعلنت، أمس السبت، مقتل عددا من الجنود في هجوم على دبابة تركية بمنطقة "الشيخ خورز" بعفرين شمالي سوريا.

كما تحدث أردوغان عن زيارته إلى الفاتيكان، قائلا "زيارتي إلى الفاتيكان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القيم الإنسانية المشتركة وتوجيه رسائل صداقة وسلام"، مشيرا إلى أنه سيناقش مع البابا قضايا القدس وسوريا والعراق ومسألة اللاجئين, دون أن يوضح طبيعه القيم الإنسانية في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها الجش التركي و ميليشياته, من تجنيد الاطفال في الحرب الى قتل الاسرى و التمثيل بالجثث وصولاً الى تدمير الآثار و الجوامع و قصف المدنيين.