أطعمة تساعدكم في الحصول على معدة مسطحة

الأحد, 4 شباط 2018 الساعة 18:13 | منوعات, منوعات

أطعمة تساعدكم في الحصول على معدة مسطحة

جهينة نيوز

بعض أنواع الأطعمة التي تساعدكم على التخلّص من انتفاخ البطن وبالتالي الحصول على معدة مسطحة.

- زيت الزيتون: من المهم أن يعلم الناس أن الدهون الصحية مفيدة لخسارة الوزن. إن الدهون المشبعة الموجودة في زيت الزيتون قد تساعدكم على التخلّص من الدهون الزائدة في الجسم وكبح الجوع.

- اللوز: وجدت دراسات عدة أن تناول اللوز كوجبة خفيفة يمكن أن يساعد على تخفيف الدهون حول البطن. كذلك، فإن تناول حفنة من المكسرات يجعلكم تشعرون بالشبع لمدة أطول.

- الموز: يحتوي الموز على مادة كيميائية تسمى تريبتوفان التي تتحول إلى السيروتونين، مما يجعلك تشعر بالراحة. كذلك، فإن مستويات البوتاسيوم العالية في الموز تساعد على تخفيف احتباس الماء.


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