ايران تبدأ بتصدير 3 ملايين برميل نفط شهريا إلى روسيا

جهينة نيوز:

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأحد، بدء تصدير 3 ملايين برميل من النفط شهريًا إلى روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الوزير قوله إن "القيمة المادية للعقد تم حسابها باليورو"، دون ذكر تفاصيل حول قيمة الصفقة.

وأكّد الوزير، أن "العقد دخل بالفعل حيز التنفيذ".

ونفى زنغنه، ما يثار حول مقايضة النفط الإيراني بمقاتلات روسية قائلًا إنه "كلام غير منطقي وكاذب".

وفي آب الماضي، أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن عقد صفقة لتصدير 100 ألف برميل من النفط الإيراني الخام إلى روسيا، يوميًا، وفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".