مرسوم بتعيين محمد برق رئيساً للجهاز المركزي للرقابة المالية

جهينة نيوز

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /49/ القاضي بتعيين محمد برق رئيساً للجهاز المركزي للرقابة المالية خلفاً لـ محمد مازن يوسف الذي سميّ وزيراً للصناعة في مطلع عام ٢٠١٨ .

ومحمد برق من مواليد 15/5/1967

وعن المؤهلات العلمية:

– إجازة في الاقتصاد – اختصاص محاسبة عام 1990 جامعة حلب .

– دبلوم دراسات عليا بالعلاقات الدولية عام 1992 جامعة حلب .

– إجازة محاسب قانوني – جمعية المحاسبين القانونين عام 2002 .

وعن النشاط الوظيفي :

– بدأ العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية بصفة مفتش معاون بفرع إدلب عام 1993 .

– مفتش في الجهاز المركزي للرقابة المالية – فرع إدلب عام 1997

– مفتش أول عام 2003 –معاون مدير فرع الجهاز المركزي في إدلب من عام 2005- 2011 .

– مدير فرع الجهاز المركزي في إدلب من عام 2011-2014 .

-مدير إدارة قطاع اقتصادي أول عام 2015 .

– عضو المجلس الأعلى للرقابة المالية عام 2016 .

– سمي رئيساُ للجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ 1/2/2018 .

– شارك بالعديد من اللجان المشكّلة من قبل رئاسة الجهاز المركزي .

– شارك بالإعداد وإلقاء المحاضرات في الدورات التدريبية في الجهاز المركزي في الإدارة المركزية وفروع الجهاز في المحافظات .

المصدر: الوطن