مرسوم بتعيين محمد برق رئيساً للجهاز المركزي للرقابة المالية

الأحد, 4 شباط 2018 الساعة 17:36 | شؤون محلية, أخبار محلية

مرسوم بتعيين محمد برق رئيساً للجهاز المركزي للرقابة المالية

جهينة نيوز

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /49/ القاضي بتعيين محمد برق رئيساً للجهاز المركزي للرقابة المالية خلفاً لـ محمد مازن يوسف الذي سميّ وزيراً للصناعة في مطلع عام ٢٠١٨ .

ومحمد برق من مواليد 15/5/1967

وعن المؤهلات العلمية:

– إجازة في الاقتصاد – اختصاص محاسبة عام 1990 جامعة حلب .

– دبلوم دراسات عليا بالعلاقات الدولية عام 1992 جامعة حلب .

– إجازة محاسب قانوني – جمعية المحاسبين القانونين عام 2002 .

وعن النشاط الوظيفي :

– بدأ العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية بصفة مفتش معاون بفرع إدلب عام 1993 .

– مفتش في الجهاز المركزي للرقابة المالية – فرع إدلب عام 1997

– مفتش أول عام 2003 –معاون مدير فرع الجهاز المركزي في إدلب من عام 2005- 2011 .

– مدير فرع الجهاز المركزي في إدلب من عام 2011-2014 .

-مدير إدارة قطاع اقتصادي أول عام 2015 .

– عضو المجلس الأعلى للرقابة المالية عام 2016 .

– سمي رئيساُ للجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ 1/2/2018 .

– شارك بالعديد من اللجان المشكّلة من قبل رئاسة الجهاز المركزي .

– شارك بالإعداد وإلقاء المحاضرات في الدورات التدريبية في الجهاز المركزي في الإدارة المركزية وفروع الجهاز في المحافظات .

المصدر: الوطن


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا