مقتل إرهابي مسؤول في "أحرار الشام" في إدلب

الأحد, 4 شباط 2018 الساعة 17:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

مقتل إرهابي مسؤول في

جهينة نيوز

بعد ساعات على مقتل مسؤول قاطع الفوعة وكفريا في “حركة أحرار الشام” الارهابية (جبهة النصرة سابقاً) الإرهابي “أسامة خريطة” والملقب “أبو زيد العسكري” قتل الارهابي و القيادي البارز ابو معاوية الحموي بنيران مجهولين على طريق معرة النعمان.

و اقترب مجهولون من سيارته وقاموا بإطلاق النار عليه و قامت المجموعات الارهابية بنقله الى مشفى ميداني ليقتل في المشفى بعد فترة قصيرة على اصابته.

و يذكر ان العصابات المسلحة و جبهة النصرة دائماً تتهم المواطنين الموالين للدولة السورية في ادلب و لم تتمكن جبهة النصرة من القبض على اي شخص علماً بانها خسرت الكثير من القادة الميدانيين على يد اهالي ادلب في الأشهر الماضية الاخيرة.


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