رغم واقع الظروف الاقتصادية الصعبة والحظر وقدم الآلات محاولات حثيثة لغزل جبلة القديم نحو زيادة الإنتاج

جهينة نيوز - عاطف عفيف

تسعى الشركة العامة لغزل جبلة القديم ضمن الإمكانيات المتاحة و رغم الحالة الاقتصادية والحظر الذي تعاني منه البلد في ظل سنوات الأزمة إلى زيادة وتطوير العملية الإنتاجية وتحقيق الأرباح، إضافة إلى مساع حثيثة للدخول إلى الأسواق العالمية.

تطور

ويقول مدير شركة غزل جبلة المهندس سامر مكن لـ" جهينة نيوز": بأن الشركة ولدت ورأت النور عام 1978 ، وهي شركة اقتصادية هدفها إنتاج الغزول القطنية المسرحة والممشطة وبيعها ، ملاكها العددي 1400 عامل وعاملة ، الموجود فعلياً 1155 ،بالإضافة إلى 96 عامل موجودين في الألوية الطوعية والحماية الذاتية والاحتياط ومنهم مفرغين لمهام أخرى.

ويتابع :بلغ إنتاج الشركة للشهر الأول من العام 2018 حوالي 180 طن من الغزول بينما كان الإنتاج لنفس الفترة من العام 2017 حوالي 150 طن ، في حين وصل الإنتاج 2016 ولنفس الفترة 136 طن فقط، فهناك تطور ملحوظ في العملية الإنتاجية ، كذلك هناك تحسن أيضاً في المبيعات حيث وصلت كمية الغزول المباعة في الشهر الأول من العام الحالي بما يزيد عن 90 طن، بينما كانت في العام الماضي لنفس الفترة 16 طن فقط.

وهنا تجدر الإشارة بأن مبيعات الشركة داخلياً وخارجياً للعام 2017 وصل إلى 935440 طن من الغزول بقيمة 1.122 مليارل.س.

وأشار المهندس مكن : أن الخطة الإنتاجية للعام 2018 تهدف إلى الوصول إلى 5076 طن من الغزول منها 4046 للمسرح و1020 طن للممشط.

صعوبات

وحول الصعوبات التي تعيق تطوير العملية الإنتاجية قال المهندس مكن:

- الوضع الفني السيئ لآلات الغزل وأثر قدمها سرعة العملية الإنتاجية، وعدم توفر قطع تبديل أصلية أو ما يماثلها ، بسبب إغلاق الشركة المصنعة لتلك الآلات منذ أكثر من 20 عاماً، كما أن آلات الغزل الحلقية تعمل بأقل السرعات العقدية التي توضع الخطة على أساسها ، حيث أن الخطة توضع على أساس نسبة الانتفاع من آلة الغزل والتي تصل إلى 85%، بينما لا تتجاوز لآلات الشركة 60% بسبب القدم.

- وكذلك من أهم الصوبات ضعف نظام التكييف الذي لا يلبي متطلبات العملية الإنتاجية وخاصة خلال فترة الصيف ،حيث يتجاوز عمر تجهيزات قسم التكييف 40 عاما ً.

- كذلك هنا نقص بالعمالة وعدم كفايتها لتشغيل الآليات وغياب العمال ، وارتفاع وسطي الأعمار لدى عمال الشركة وبلوغ عدد لا بأس به سن التقاعد أو تجاوزا الخدمة فوق 25 سنة ، حيث تقدم عدد لا بأس به باستقالتهم.

أضف إلى ذلك نقص الخبرات الفنية الإنتاجية وعدم تعويض هذه الخبرات حتى تاريخه بسبب الأزمة ، كما أن معظم المشرفين على العملية الإنتاجية هم ليسوا اختصاصين بل هم عمال إنتاج بسبب النقص بحملة شهادات المعاهد التقنية للغزل والنسيج .

- توقف العمل من حين لآخر نتيجة الأعطال الكهربائية ، إضافة للآثار السلبية للتقنين الكهربائي على العملية الإنتاجية.

ومن بين الصعوبات أيضاً عدم القدرة على منافسة الشركات الحديثة وعدم توفر الغزول التوربينية، كما أن الشركات الحديثة والتي إحداثها أصلا للتصدير ويتم تزويدها بأحدث التقنيات والآلات تقوم بمنافسة الشركات القديمة ومنها شركة غزل جبلة والمخصصة لتلبية حاجة السوق الداخلية.

بينما من أهم معوقات العملية التسويقية كما يقول المهندس مكن : انخفاض سعر الدولار لدى البنك المركزي أمام الليرة السورية ، وصعوبة تحويل قيمة الكميات المصدرة من خارج القطر بسبب الحظر، وكذلك استجرار القطاع العام لمخصصاته من الغزول.

حلول

ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة للتغلب على الصعوبات قال المهندس مكن: على صعيد الغزل الحلقي إعداد دراسة جدوى اقتصادية لاستبدال آلات الغزل الحلقي ، ما سيحسن الإنتاج كما ونوعاً، حيث تم إدارج بالخطة الاستثمارية للعام 2018 استبدال آلات الغزل الحلقي بطاقة 4000 طن سنوياً، وفي مجال التكييف تم تشكيل لجنة من قبل المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لصيانة وإصلاح محطات التكييف ، وهي تتابع عملها حالياً،كما تم إدراج تأمين مبرد باستطاعة 1000 طن تبريد فعلي ضمن الخطة.

وهناك إجراءات لتجديد تجهيزات المحطة الكهربائية بقوبة 20 كيلو فولت ، وتأمين محولة 10 ميغا فولط أمبير.

ويضيف:أما من حيث العمالة فيتم استكمال العمال الفنية والإنتاجية وتعويض التسريب ورفد الشركة بعمالة شابة وبالاختصاصيين من مختلف الفئات والاختصاصات، عن طريق المسابقات التي تجريها الشركة ، حيث تم الإعلان عن

مسابقة نهاية العام الماضي لتعيين 146 عامل وعاملة من الفئة الأولى والثانية والرابعة.

وأضاف المهندس مكن أن الفئة الرابعة انتهت من مقابلاتها وتقوم اللجنة التنظيمية بصدد حساب معامل التثقيل بالشؤون الاجتماعية والعمل، أما بالنسبة للفئة الأولى والثانية تم إجراء الامتحانات التحريرية في جامعة تشرين، وصدرت النتائج ، والآن نجن بصدد إجراء المقابلات الشفهية وفق المواعيد المحددة بقرار إعلان النتائج ، ومن ثم سيتم حساب معادل التثقيل للشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشار بأنه سيتم خلال المسابقة مراعاة حصة ذوي الشهداء والمصابين والجرحى بما لا يقل عن 50% وفق مرسوم السيد الرئيس الخاص بهذا الموضوع.

ونوه المهندس مكن بأنه كلما دعت الحاجة سيتم الإعلان عن مسابقات أخرى لترميم النقص بالكوادر العمالية ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية أصولاً وذلك بما يساهم في دعم وتطوير العملية الإنتاجية.

وتحاول الشركة القيام بمحاولات وتجارب لتطوير الإنتاج ومنها إنتاج الخيط الممزوج " المونس" وذلك لفتح خطوط إنتاج جديدة والتواصل مع الأسواق العالمية وتصنيع النمر المطلوبة ، ولقد بدأت الشركة هذا العام بالتصدير خارج القطر إلى أحد الدول الأوربية 17 طن من المسرح بقيمة 17 ألف طن.

وأشار المهندس سامر مكن أنه لا يوجد مشكلة بنقص الأقطان ولدينا كميات في مستودعاتنا تكفي لأكثر من 10 أشهر وتم شراءها بالأسعار القديمة، وهذه تعد نقطة ايجابية لصاج الشركة

وفي رده حول تراكم بعض المخازين في الشركة قال المهندس مكن : في عام 2013 كان المخزون لدى الشركة ما يزيد عن 6000 طن تم بيعها جميعاً، والآن لا يتجاوز المخزون 2800 طن وتسعى إدارة الشركة لتسويقها،وهناك طلب للتصدير بـ 330 طن ،كما تم تخصيص شركات القطاع العام بـ300 طن ،