قتلى وجرحى بتصادم قطارين شرق امريكا

الأحد, 4 شباط 2018 الساعة 13:20 | مجتمع, حوادث

قتلى وجرحى بتصادم قطارين شرق امريكا

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل شخصين وإصابة نحو 50 آخرين في حادث تصادم قطارين في كارولينا الجنوبية شرق الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء مقاطعة "ليكسينغتون" أن الحادث وقع في تمام الساعة 2:35 فجر الأحد، بالقرب من طريق "تشارلستون" السريع وطريق "باين ريدج"، مشيرة إلى أنه تم نقل نحو 50 شخصا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب ما ذكرت الوكالة، فإن القطار يعود لشركة "أمتراك"، وكان على متنه 138 راكبا و8 من أفراد الطاقم، وكان في طريقه لميامي قادما من نيويورك، قبل أن ينحرف عن مسارة ويصطدم بقطار شحن.


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