شرطة دبي توجه رسالة لوزير الدفاع القطري!؟

جهينة نيوز

علق الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي على التصريحات التي أدلى بها خالد العطية وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع فيما يتعلق بالأزمة الخليجية.

وكتب خلفان في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "وزير الدفاع القطري/ قطر ليست مرتاحة لطول الأزمة في الخليج وتريد تكون بجنب جيرانها وتطلب من أمريكا مساعدتها.. يا معالي الوزير. الرياض أقرب ولا أحد قال لكم روحوا وتحالفوا مع إيران. تحالف مع اهلك مش مع خامئني. امريكا تبا عموله عوده معالي الوزير. ترامب تاجر".

وتأتي تغريدة خلفان بعد الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري، الذي مثله كل خالد العطية ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، في الوقت الذي مثل الجانب الأمريكي وزير الخارجية، ريكس تيليرسون بالإضافة إلى وزير الدفاع جيمس ماتس.

جدير بالذكر أن وفدا قطريا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ووزير المالية علي شريف العمادي، ووزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، يزور الولايات المتحدة منذ 30 كانون الثاني/يناير.

وبحسب ما يقوله الدكتور ساشا توبريش، مدير مبادرة الحوض المتوسطي بمركز الأبحاث الأمريكي للعلاقات العابرة للأطلسي، سيكون هذا أكبر وفد قطري رسمي يزور الولايات المتحدة على الإطلاق، وذلك في إطار استمرار أول حوار أمريكي-قطري لمكافحة الإرهاب عقد في نوفمبر الماضي، بحسب موقع "ذا هيل".

وأجرى الوفد الكثير من اللقاءات التلفزيوينة والحوارات مع الصحف الكبرى، وناقش الأزمة الخليجية، ومن بين ما صرح به وزير الدفاع القطري في حوار مع مؤسسة هيريتيج الأمريكية، أن الوحيد القادر على حل مشكلة الخليج هو الرئيس ترامب، وذلك بمكالمة هاتفية واحدة لكل دولة من دول المقاطعة، وطالبه بالتعجيل بذلك.