أمير بحريني يزور الكيان الصهيوني ويلتقي بوزير إسرائيلي

جهينة نيوز

بعد شهرين على الزيارة العلنية التي قام بها وفد بحريني لكيان العدو الصهيوني، أعلن وزير صهيوني أنه قد التقى أمس السبت في تل أبيب بأمير من العائلة المالكة في البحرين.

ونشر وزير الاتصالات الصهيوني أيوب قرا، الذي يعد من أقرب الوزراء الليكوديين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بمبارك الخليفة، الذي وصفه بأنه "أمير بحريني".

وكتب قرا في التغريدة المرافقة للصورة: "التقيت علنا ولأول مرة بمبارك الخليفة، وهو أمير بحريني، وذلك في إطار العمل على تقوية العلاقات بين الدولتين ويوم الإثنين سيكون لي شرف استضافته في الكنيست".

ويذكر أن قرا، ومن خلال موقعه السابق كوزير للتعاون الإقليمي تم تكليفه من قبل نتنياهو بالتواصل مع العديد من أنظمة الحكم العربية، لاسيما في الخليج.