ميركل تتوقع محادثات صعبة لتشكيل ائتلاف !

جهينة نيوز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد متى سيتمكن المحافظون من استكمال محادثات تشكيل الائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين وتوقعت أن تكون المفاوضات صعبة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" وقالت ميركل قبل أن تتوجه للمحادثات "نجتمع هنا اليوم للجولة الحاسمة من المفاوضات. لا يمكن الآن تحديد كم من الوقت ستستغرق كان هناك عمل تمهيدي جيد أمس لكن مازالت هناك قضايا مهمة يتعين حلها".

وتابعت "أدخل هذه المحادثات بنوايا طيبة لكنني أتوقع أن نواجه مفاوضات صعبة في جلسة اليوم".

ويسعى الطرفان لإبرام اتفاق بحلول نهاية اليوم لتجديد "الائتلاف الكبير" الذي يحكم البلاد منذ 2013 لكن بعض الساسة يقولون إن المفاوضات قد تستمر إلى الاثنين أو الثلاثاء.