جنبلاط منتقداً عملية عفرين: نسينا صلاح الدين!

جهينة نيوز

انتقد النائب اللبناني وليد جنبلاط العرب عموما و"المعارضة السورية" خصوصا ووقوعها في لعبة المحاور مؤكدا أن العقدة المركزية لتركيا هي القضية الكردية منذ 100عام ومن أيام العثمانيين.

وتساءل رئيس الحزب الاشتراكي النائب اللبناني وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر" تعليقا على الهجوم التركي على عفرين، "لماذا يقاتل مسلحو المعارضة السورية ما يسمى بالجيش السوري الحر المدعوم من قبل تركيا الأكراد بدلا من القوات الحكومية السورية".

وأضاف جنبلاط في تغريدته، "إنها العقدة التاريخية العربية تجاه الكرد، نسينا صلاح الدين".