انقرة تهدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في عفرين!

جهينة نيوز

صرح المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، اليوم الأحد، أن الجنود الأمريكيين الموجودين في عفرين بزي المقاتلين الأكراد، قد يصبحوا هدفا للجيش التركي.

وأوضح بوزداغ في لقاء له على قناة "CNN" الناطقة بالتركية: "في حال لم يخرج مسلحو وحدات حماية الشعب من منبج، فإن القوات التركية ستدخلها وتواصل طريقها نحو شرق الفرات. وفي هذه الحالة سيصبح الجنود الأمريكيون في هيئة وحدات حماية الشعب هدفا لعملياتنا الجوية".

وتشن تركيا حاليا عملية "غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال سوريا.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي