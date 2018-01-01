أبراج يوم الأحد 2018/2/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٤/ ٢: يصعب اختراق مشاعره بسهولة، عمليا يتمتع بدماغ محلل يتقن المباشرة والتطبيق، ينجح في مجال إدارة الأعمال والمراكز الحكومية والإدارات النفسية، لديه حكمة يعتمد تسلسل منطقي ودلائل يعتمد الامثال والنماذج، يكون قدوة، يتسم بالعمق والتنبه بعيد عن الضعف ودائم المراقبة لنفسه من شدة الحرص، يكون دائما مثلا للغير، تغييرات مهمة وتصحيح، تركيز على الانجازات ونوع من الميزانية، تسجيل مواقف وقرارا وسفر للخارج، انفعالات عديدة بالمنزل بسبب مشكلة عقارية، اغلاق ملفات عالقة بسبب تحول جذري مرتبط بالنتائج، مرحلة لفتح صفحة جديدة افضل، سنة انتفاض للافضل، للبعض خسارة لقب او منصب او ماديات

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تركز على الشراكة بعلاقاتك الشخصية او العملية، تنجز بعض المشاريع التي طالت مدتها، عرقلات وتأجيل في هذا اليوم وقد ترتبك لانك غير قادر على اتخاذ قرار فتغير بعض الاساليب والتوجهات، لا تخشى من راي الطرف الاخر، إذا كنت هادئ تتوصل لسلام واتفاق، اعترف بالخطا وتقبل النصائح، القمر بالميزان يعمل لك بعض المشكلات والعرقلات

الثور: تبحث عن اعذار للتغيب او ان تبقى وحيد او تشكو التعب النفسي او الصحي لذلك صحصح باكرا لا تفقد صبرك، تخسر زميل او عمل بسبب طباعك المتقلبة،اظهر التعاون والتفهم، انه أعمالك التي تقدر عليها ولا همل وضعك الصحي، نظم عملك واعمل جدول، ضعف بدني لذلك مارس الرياضة بالشكل السليم حتى تمشي مسارات الطاقة بجسدك

الجوزاء: تسمع أخبار وتتبادل الافكار واقتراحات، يوم جيد ضمن مجموعة او فريق او تاخذ موقف إيجابي تجاه العلاقات لا مانع من تطويرها لان اليوم مشجع على التقارب والحميمية، للبعض يفرح لخبر من اولاد او يحتاجك اولادك او افراد عائلتك، ممارسة هواية محببة او زيارة من أشخاص معهم أطفال

السرطان: تظهر مسالة طارئة تتعلق بتصليحات منزلية او ديون او شؤون عائلية أو تناقش موضوع مهم مع العائلة، تشعر بأهمية موقعك، زوار او تصليح اعطال خارجية، تجنب الجدال حتى لا تخسر، مشغول بامور بيتية او شخصية

الاسد: نهار مهم وفريد من نوعه وتتارجح علاقاتك بين الواجب والهيمنة، تسلط احيانا، نقطة تركيزك على الجيران والاخوة والاخوات، تخطيط عملي وتوجه اداري بشتى انواع علاقاتك، مخرج لازمة وتعيش لحظات مفرحة، كلمة صادقة منك تكون كفيلة بالحلول، للبعض سفرة او مقابلة، لا تعصب ولا تزيد من السرعة

العذراء: يشغل بالك موضوع مالي تباشر بمشروع مع زميل او صديق، تجد تأخير بمعاملاتك مع ذلك كن ديبلوماسي لا تتورط بمتاعب اتق شر هذا الشهر اوهذا اليوم في المواضيع المالية، لا تتسرع باخذ المبادرات استشر اهل الاختصاص، للبعض مكسب او هدية او عمل إضافي او مكافأة، انتبه اليوم لامورك المالية، احتواء للغير وفائدة من ورائهم.

الميزان: سلسلة من التجارب تستنتج العبرة من النتائج، تتعرف لداخلك أكثر وتحقق صلح بينك وبين ذاتك وخاصة القمر ببرجك، المعنويات عالية تحسم امر كنت محتار به، دعوة لانطلاقة بمدرسة او ورشة او عودة الامور لطبيعتها، تنجح بتواصلك مع الاحبة حتى تستعيد توازنك، مفاجآت وتكون حامل لواء الديمقراطية اليوم، خطة حياة جديدة تفتح لك آفاق التألق

العقرب: تكتئب من الملل لان نفسك السجينة غير قادرة على إطلاق طاقاته وقدراته الحالمة بسبب ان القمر بالميزان لذلك حاول أن لا تنتفض وتكون نظرتك للحياة منفتحة ومتفائلة، اهتم بالمعاملات ونهار غير مناسب للمشاركات، حاول ان تعيد تقييم اوضاعك لان نهارك فارغ من الطاقة

القوس: عندك قدرة تحليلية عالية تميل فيها للاجتماع بالاصدقاء، تدرس خطواتك بتأني تنشد التحرر بشتى أشكاله، تصل لميزات فيها إبداع، تتعرف لوجه جديد او وجه قديم، نشاطات اجتماعية للترفيه عن نفسك، الجو العام مطمئن وتلبي دعوة عزيمة غداء او عشاء، نهارك فيه هدف منشود تسعى له بانتظام عن طريق الاصدقاء.

الجدي: التامل من افضل العلاجات لهذا النها ر لان عقلك ونفسك فيهما تشنج وضغط بسبب المسؤولية الجديدة، تقوم بمفاوضات لكن الجو العام متوتر، تجنب المزاجية ولا تشوه سمعتك، اثبت جدارتك لا تدخل بالمجهول، نهار متطلب وضاغط، للبعض اهتمام باحد الوالدين، اظهر النوايا الحسنة، لا تاامر والتزم الصبر

الدلو: عواطفك قوية تفرح لنجاح لجهد قمت به سابقا، يوم ناجح على صعيد اتصالات بعيدة وتكون ناجحوفي الدفاع عن نفسك تشارك بنجاح وابحاث وسفرة، تلعب دور إيجابي في لم شمل، لا توجه كلام جارح استغل هذا النهار فيه استقبال زوار من اماكن بعيدة او اتصالات من اماكن بعيدة، توظف قراتك الخلاقة او شيء يدفعك وتعتمد على نفسك، بإمكانك اطلاق ابداعاتك عبر خط منتظم بمراحل متتالية

الحوت: إذا قدر لك تطبيق نظرياتك وأفكارك فطبقها لانك ستبرع بمسيرة نعش محيطك بالتجدد وخاصة بمواقفك السابقة، مصالحات وحقائق ملفات معاملات استحقاقات، تحكي بارث ارض او مال مشترك وقد تظهر بعض الخلافات القانونية، كن حذر من النفقات