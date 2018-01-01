وزير يقتل زوجته الصحفية ثم ينتحر

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل وزير التخطيط والتطوير، مير هزار خان بيغاراني، بعد أن قام بقتل زوجته ثم الانتحار.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية، تم العثور على جثتي بيغاراني وزوجته وبهما أقار طلقات في منزلهما بمدينة كراتشي.

وقام ابن القتيلين بالإبلاغ عن الحادث، حيث عثر على الجثتين فور عودته للمنزل.

وأشارت الشرطة وفقا للتحقيقات الأولية، أن خلافا نشب بين الوزير وزوجته التي تعمل صحفية يعد المتسبب في الحادث.

وفاد تقرير الشرطة بأن جميع فوارغ الطلقات التي وجدوها في موقع الحادث تم إطلاقها من نفس السلاح، كما أصيبت الزوجة بثلاث طلقات والزوج بطلقة في الرأس.

يذكر أن جثماني الوزير وزوجته تم تشييعهما عقب صلاة الجمعة، كما أعلن الحزب الذي ينتمي له الوزير الحداد ثلاثة أيام.