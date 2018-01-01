المغربي "حمزة لبيض" يُتوّج بلقب اجمل صوت في برنامج The Voice Kids

السبت, 3 شباط 2018 الساعة 22:27 | ثقافة وفن, تلفزيون

المغربي

جهينة نيوز:

فاز المغربي "حمزة لبيض" بلقب اجمل صوت في برنامج The Voice Kids


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