اسبانيا.. توقيف 40 شخصاً للاشتباه بنشرهم مواد إباحية للأطفال..!

جهينة نيوز:

أوقفت السلطات الإسبانية 40 شخصاً في عموم البلاد، يُشتبه في أنهم على علاقة بنشر مواد إباحية يظهر فيها أطفال، بحسب ما أعلنت الشرطة السبت.

ومن بين الموقوفين، مدرّسون ومهندسون وموظّفون ومتقاعدون، وقد ضبطت الشرطة عدداً من أجهزة الكمبيوتر والأقراص المدمجة.

وقالت في بيان، إن الموقوفين يُشتبه في أنهم تبادلوا عبر الإنترنت صوراً ومقاطع مصوّرة يظهر فيها أطفال في أوضاع إباحية، ووصفت هذه الصور والمقاطع بأنها فظيعة.

وكان معظمهم يعتمدون تقنيات لحذف هذه المحتويات من الأرشيف ومن سجلّ البحث ويستخدمون "الإنترنت المظلمة"، أي ذلك الجزء من الشبكة الذي لا يُمكن العثور على محتوياته من خلال محرّكات البحث.

ويُشتبه في أن أحد الموقوفين التقط صوراً إباحية لقاسرين، ثم نشرها على الإنترنت. وتمكنت السلطات من تحديد 4 فتيات كنّ ضحايا هذه الممارسات.