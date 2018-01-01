إرهابيوا واشنطن "المعتدلين " يتحالفون مع تنظيم القاعدة رسمياً

السبت, 3 شباط 2018 الساعة 21:38 | سياسة, عالمي

إرهابيوا واشنطن

جهينة نيوز

صدر بيان من العصابات الارهابية في محافظة إدلب تم الإعلان من خلاله عن تشكيل غرفة عمليات موحدة للعصابات الارهابية الموجودة في محافظة ادلب, و قد وقع البيان كل من حركة نور الدين الزنكي الارهابية المنضوية في صفوف جبهة النصرة و جيش الاحرار التابع لجبهة النصرة و عدد من العصابات التي تسمي

نفسها جيش حر مثل احرار الشام و ادلب الحر و الاربعين و فيلق الشام و جيش النصر.

و يذكر أن ما يسمى ارهابيون معتدلين و منذ الهجوم على شمال حماه و دحرهم لاحقاً و مع بدأ تحرير ريف حماه و ادلب من تنظيم النصرة و هم يقاتلون في صف

واحد مع جبهة النصرة الارهابية, و قد أعلنوا أكثر من مرة سابقاً عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في اوقات سابقة, و لا يتوقع أن ينتج هذا الاعلان عن غرفة

العمليات اي تغير على مسار العمليات التي تحدث على الارض و ربما صدر مثل هذا البيان لرفع معنويات انصارهم المنهارة نتيجة التقدم السريع للقوات السورية.


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