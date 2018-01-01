مقتل و جرح جنود أتراك و تدمير ثلاث دبابات و عربة جند للإحتلال التركي – فيديو

السبت, 3 شباط 2018 الساعة 21:03 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

قتل خمس جنود أتراك على الاقل و جرح ستة آخرين خلال إستهداف دبابة للاحتلال التركي جنوب عفرين, و قتل جنود آخرين في عمليات مقاومة لوحدات حماية الشعب جنوب عفرين و في هجمات شنتها وحدات حماية الشعب شمال عفرين على مواقع لقوات الاحتلال التركي.

و نشر مواقع اعلامية تابعه لوحدات حماية الشعب فيديوهات تؤكد إصابة ثلاث دبابات و عربة تركية ناقلة للجند في ريف عفرين الجنوبي و تكبيد الاحتلال التركي خسائر فادحة و لم تعرف الحصيلة النهائية لخسائر الاحتلال التركي , و فيما يلي أحد المشاهد التي تم نشرها لإستهداف دبابة تركية بإصابة مباشرة.


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