عمليات الجيش السوري في ريف حماة الشرقي وطرد إرهابيي داعش من مناطق عدة

السبت, 3 شباط 2018 الساعة 19:15 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز

عمليات الجيش السوري في ريف حماة الشرقي وطرد إرهابيي داعش من مناطق عدة


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