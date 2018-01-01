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عمليات الجيش السوري في ريف حماة الشرقي وطرد إرهابيي داعش من مناطق عدة
السبت, 3 شباط 2018 الساعة 19:15 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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جهينة نيوز
عمليات الجيش السوري في ريف حماة الشرقي وطرد إرهابيي داعش من مناطق عدة
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