وزارة الدفاع الروسية تؤكد إسقاط إحدى طائراتها في سوريا ومقتل قائدها

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الدفاع الروسية سقوط إحدى طائرتها الحربية من طراز "سوخوي 25" في سوريا، السبت، بصاروخ مضاد للطائرات، ومقتل الطيار في مواجهة مع "إرهابيين"، بعدما تمكن من القفز من الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الطائرة "تحطمت عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب". وأضافت أنه "حسب المعلومات الأولية، تم إسقاط الطائرة بصاروخ محمول على الكتف مضاد للطائرات" .

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطيار استطاع أن يقفز من الطائرة قبل تحطمها، وذلك في إحدى المناطق التي تقع تحت سيطرة "جبهة النصرة". وأضافت أن "الطيار قُتل أثناء مواجهة مع الإرهابيين". وتابعت بالقول إنها تعمل مع السلطات التركية لاستعادة جثة الطيار.