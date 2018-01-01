أبل تعترف بمشكلة عمرها سنة.. وتعيد أموال الأصلاح «كاملة»

حهينة نيوز:

اعترفت "أبل" أخيرا بمشكلة عمرها أكثر من عام في هواتف "آيفون 7"، تحول دون اتصالها بشبكات المحمول حتى في مناطق التغطية الجيدة، وتعهدت بإصلاحها مجانا.

وظهرت المشكلة للمرة الأولى في أيلول عام 2016، عقب صدور "آيفون 7"، حيث شكا بعض المستخدمين من عدم قدرة الهاتف على التقاط إشارات الشبكة، بعد تعديله من وضع الطيران إلى الاستخدام العادي.

ووقتها نصحت "أبل" المستخدمين بإعادة تشغيل الهاتف، أو بإخراج شريحته وإدخالها مرة أخرى.

إلا أن الشركة قالت، أمس الجمعة، إن مشكلة فشل الهواتف في التقاط إشارات الشبكات "No service"، تستدعي إعادة الهاتف إلى مراكز "أبل" من أجل إصلاحه.

وأضافت الشركة الأميركية في بيان أن "نسبة صغيرة من هواتف آيفون 7 ربما تظهر علامة No service حتى في وجود تغطية جيدة للشبكة، بسبب عطل في أحد مكونات لوحة العمليات".

وبالإضافة إلى الإصلاح المجاني للمشكلة الذي توفره "أبل"، قالت الشركة إنها ستعيد لمن دفعوا من أجل إصلاح المشكلة أموالهم "كاملة".