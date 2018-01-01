الخارجية تدين الادعاءات الأمريكية الباطلة حول استخدام الكيماوي في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت: أن الخارجية تدين شكلاً ومضموناً الادعاءات الباطلة التي تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية باتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق

وتابع المصدر: سورية تؤكد أن هذه التصريحات الأمريكية التي قال أصحابها أنفسهم أنها لا تستند إلى أدلة تثبت صحتها في الوقت الراهن والادعاءات بأن الدولة السورية قد استخدمت غاز الكلور تارة وغاز السارين تارة أخرى تثبت أنها لا تعدو عن كونها أكاذيب مبنية على روايات من سمتهم الإدارة الأمريكية شركاءها على الأرض

واضاف المصدر: سورية تؤكد أن ما يتم تناقله عن وسائل الإعلام المدعومة غربياً باستخدام أسلحة كيميائية في سورية نسخة جديدة عن النوايا الأمريكية الغربية البائسة المتحالفة مع الإرهابيين لخلق أعذار واهية للنيل من سورية أرضاً وشعباً وخاصة بعد الإنجازات التاريخية التي حققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب في أنحاء سورية