بالفيديو .. شبان يمارسون رياضة "parkour " بطريقة جنونية !

السبت, 3 شباط 2018 الساعة 18:32 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

يُظهر الفيديو شبان يمارسون رياضة الـ" parkour " بطريقة تحبس الأنفاس


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