إسقاط مقاتلة روسية شمالي غرب سوريا

جهينة نيوز:

أسقط مسلحون طائرة حربية روسية وأسروا قائدها في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد بحسب شبكة سكاي نيوز .

و ذكرت الشبكة أن الطائرة هي روسية من نوع سوخوي 25، مشيرة إلى أنها أصيبت عن طريق إطلاق صاروخ أرض – جو.

وبحسب "المرصد الموحد" في الشمال السوري والمتخصص في تحديد حركة الطيران، فإن الطائرة أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية.

وأشار إلى أن الطائرة الحربية كانت تنفذ غارات على ريف إدلب وبالقرب من الطريق السريع لمدينة سراقب.

وكان "المرصد السوري" لحقوق الإنسان ذكر في وقت سابق أن طائرة حربية أسقطت بعد ظهر السبت قرب بلدة سراقب

ورجح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن أن تكون الطائرة الحربية روسية، مضيفا أن الطيار قفز من الطائرة وهبط بسلام على الأرض، مؤكدا خبر أسره من قبل مقاتلي المعارضة.

هذا و لم يصدر أي تصريح من وزارة الدفاع الروسية يؤكد أو ينفي الخبر