السفارة الهندية تحتفل بعيدها الوطني بدمشق

دمشق_ جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

أقامت السفارة الهندية حفل بمناسبة ذكرى الـ 69 لعيدها الوطني بدمشق حيث تخلل الحفل فقرات فنية راقصة لفرقتين هندية وشركسية.

أقامت السفارة الهندية حفل بمناسبة ذكرى الـ 69 لعيدها الوطني بدمشق حيث تخلل الحفل فقرات فنية راقصة لفرقتين هندية وشركسية.

وفي كلمة القاها السفير الهندي مان موهان بانوت خلال الحفل أكد فيها على الموقف التضامني للهند الى جانب سورية التي قاتلت بكل ما أوتيت لاجتثاث هذا التهديد حيث قدم السوريين تضحيات كثيرة للحفاظ على سلام وتراب الوطن، وأضاف الى ان الهند داعمة لكافة المنصات التفاوضية الجارية بين السوريين من اجل حل الأزمة الراهنة أملا بأن تستعيد سورية ألقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار ماهون الى التعاون بين البلدين لاسيما في مجال التدريب المهني موضحا أن 25 من الدبلوماسيين السوريين الجدد تلقوا مؤخرا تدريبات في معهد التدريب في الخدمات الخارجية الهندية وتم توقيع اتفاق لمزيد من التعاون بين معهدي الخدمة الخارجية في الهند وسورية، وان الهند عملت على تقديم ادوية ومواد غذائية بقيمة 385 مليون روبية أي ما يعادل 6 مليون دولار ستصل الشهر القادم.

من جانبه بين نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد على اهمية العلاقة بين البلدين الشقيقين والتي تشهد صحوة جديدة لتحقيق سبل التعاون الهندية التي تحافظ على العلاقات بين البلدين مشيرا الى أن الهند كانت منذ بداية الأزمة التي أحيكت على سورية داعمة لها ولشعبها في وجه الإرهاب الظلامي الذي سعى الى تقسيم المنطقة.

ولفت المقداد بأن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي يعد من أخر الانتصارات التي حققتها سورية على أعداء الوطن، لافتا إلى أن الوثائق التي اعتمدها المؤتمرون تعد رصيدا أساسيا للمضي على طريق إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية دون أي تدخل خارجي، خاتما بأن عفرين شعبا ومدينة وأرضا هي أرض سورية وستبقى كذلك إلى الأبد ولا يمكن لأي قوة أن تحرم السوريين من وحدة أرضهم وشعبهم.

وأعرب سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسون على التطور الدائم من قبل الأشقاء الهنود تجاه المواقف المشرفة التي يقومون بها لصالح سورية وشعبها الذين اكتشفوا دور سورية وموقعها ، مؤكدا على الدعم الكبير من قبل الهند لصالح عملية اعادة اعمار سورية حيث ساهمت الهند في تعليم العالم أسس الحضارة الإنسانية.

وبين وزير المالية مأمون حمدان لموقع جهينة نيوز بأن العلاقة مع الهند الشقيقةهي علاقة تاريخية قائمة منذ سنوات عديدة مشيرا الى تواجد عديد من الشركات الهندية التي أبدت اهتمامها الكبير في عملية اعادة اعمار سورية وأن سورية ترحب بجميع الاصدقاء الذين اكتشفوا تلك المؤامرة التي تعرضت لها سورية.

وأوضح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية جواد تركابادي لموقع جهينة نيوز بأن الهند تعتبر من أكبر بلدان القارة الاَسيوية وأن الزعيم الهندي الكبير مهاتما غاندي ناضل من أجل الحصول على استقلالية الهند الشقيقة وذلك يكتب له في التاريخ، وأضاف بأن الاحتفال اليوم بقلب عاصمة الياسمين دمشق يدل على الفرح الكبير المتواجد بين البلدين الشقيقين وذلك بفضل التضحيات الكبيرة التي يقوم بها الجيش العربي السوري بدحره للإرهاب لاستعادة كافة الأراضي لعودة الأمان والسلام الى كافة ربوع الوطن العربي.

حضر الحفل عمار السباعي عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس المكتب الاقتصادي القطري ووزراء الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير والمالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤون المنظمات سلوى عبدالله والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان وأعضاء من مجلس الشعب وعدد من السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية في دمشق.