الداخلية المصرية تعلن إحباط «مخطط إخواني» يستهدف الانتخابات الرئاسية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، ضبط 6 قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية، قبل عقدهم اجتماعا تنظيميا في محافظة الدقهلية (شمال شرقي دلتا مصر) للإعداد لأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها استهدفت اجتماع "قيادات الجماعة الإرهابية وضبطتهم"، وعثرت بحوزتهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والجنيه المصري، فضلا عن أوراق لمخططاتهم في الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أنها حددت "مخزن الأدوات المزمع استخدامها في تنفيذ مخططات (الجماعة)، وضبطت القائم عليه".

يذكر أن الانتخابات، التي يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ستجرى على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 اذار.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 نيسان في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.