خبر سار لعشاق البيتزا

السبت, 3 شباط 2018 الساعة 16:35 | منوعات, منوعات

خبر سار لعشاق البيتزا

جهينة نيوز:

قال خبراء في التغذية إن تناول قطعة بيتزا في الصباح أكثر فائدة للصحة من تناول رقائق "الكورن فليكس" مع الحليب.

وقال خبراء في الحمية، إن قطعة البيتزا الواحدة تتيح فطورا أكثر توازنا من الحبوب، إذ تحتوي الأكلة الإيطالية الشهيرة على بروتينات ومكونات أكثر فائدة، كما تشتمل على معدل أقل من السكر.

ورغم الإقبال الكبير على رقائق "الكورن فليكس"، في وجبة الفطور، إلا أنها لا تضم العناصر المغذية الضرورية، بحسب خبراء.

ويؤكد الخبراء أن البيتزا تمد من يأكلها بقدر كاف من البروتين والكربوهيدرات والدهون، واللافت في الأمر أن القطعة الواحدة من البيتزا وزبدية الرقائق تحتويان على العدد نفسه تقريبا من السعرات الحرارية.

ويصل عدد السعرات الحرارية في زبدية واحدة من الرقائق إلى 110، لكن من يتناولونها في الصباح، لا يكتفون بواحدة فقط على الأرجح.


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