العميد سلامي: سنشهد سقوط أمريكا وآل سعود قريباً

جهينة نيوز

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي، اليوم السبت، قائلاً سنشهد سقوط وزوال أمريكا والكيان الصهيوني وآل سعود وحلفائهم قريباً.

ونقلت وكالة تسنيم ان العميد حسين سلامي أشار اليوم السبت في كلمة له في محافظة آذربيجان الغربية الى حضور وتقدم الشعب الايراني في جميع الساحات، قائلا، سنشهد قريباً سقوط وزوال أمريكا والكيان الصهيوني وآل سعود وحلفائهم قريباً.

ونوه العميد سلامي الى ان ايران اليوم تنافس الدول المتقدمة في العالم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والعلوم العسكرية، قائلا، ان ايران متقدمة عن الدول الاوروبية في الكثير من المجالات.

وأضاف، ان الدفاع الايراني يعتبر من افضل الدفاعات في العالم، كما ان صناعة رادارات اكثر تطورا واطلاق اقمار صناعية وصناعة التوربينات الضخمة وانتاج 98 بالمئة من الادوية يعتبر جزءا يسيرا من نجاحات النظام الاسلامي بعد 39 عاما من جهود ابناء الشعب الايراني.

وأشار الى محاولات العدو لايجاد حروب نفسية لنسيان منجزات الثورة الاسلامية، قائلا، ان الثورة الاسلامية حطمت قوة العدو وتحولت ايران الى جزيرة الامان لجميع الدول الاسلامية.

ولفت العميد سلامي الى ان ايران تشهد يومياً تقدما في المجالات الداخلية والخارجية بينما لايزال الاعداء عاجزون عن تحقيق مآربهم في ايران.

وأوضح نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ان جميع الدول لم ترحب بالاستعراضات المضحكة لامريكا والتي قامت بها في مجلس الامن وواشنطن مؤخرا، اذ كان هذا الفشل غير مسبوق في تاريخهم.