الحوثي يوجه نداء للسودانيين؟

جهينة نيوز

وجه زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي نداء لـ "الشعب السوداني" في كلمة له أمس نقلتها وكالة "سبأ" الموالية للحوثيين.

ودعا الحوثي السودانيين "أن ينصحوا رئيسهم (عمر البشير) وحكومتهم بوقف هذا العبث الذي هي فيه عندما تدفع بالآلاف من الجنود السودانيين للاعتداء على الشعب اليمني"، في إشارة إلى مشاركة الخرطوم ضمن التحالف العربي بقيادة الرياض.

وأضاف أن "السودانيين كانوا يأتون إلى اليمن كإخوة وأهل أما الآن... يأتون إلى اليمن غزاة".

من جهة أخرى تطرق الحوثي إلى الأحداث الأخيرة في عدن، قائلا "هي تطورات لا تخرج عن اتجاه اللعبة التي يمارسها العدوان (في إشارة إلى التحالف) في البلد وهي لعبة يستغل فيها أوراقا متناقضة متباينة. يحرك هذه الأرواق والخيوط بما يخدم موقفه ولا نرى فيها أي مؤشر إيجابي تجاه المستقبل".

وأضاف: "أنصحهم (الجماعات المسلحة في عدن) أن يستذكروا ويتعقلوا ويتفهموا وإذا كانوا يريدون الخير لأنفسهم ولوطنهم، فالخير هو أن تتجه كل قوى الداخل إلى الحوار إلى التفاهم وعلى مبدأ العيش المشترك وعلى مبدأ الشراكة والتعاون والحرية والاستقلال لهذا البلد".

المصدر: سبأ