افتتاح 56 مدرسة في دير الزور تستوعب 16409 طلاب

جهينة نيوز

افتتحت مديرية التربية في دير الزور 56 مدرسة تستوعب 16409 طلاب وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة جميع التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى مناطق وقرى المحافظة.

وأوضح مدير تربية دير الزور خليل حاج عبيد في تصريح للصحفيين أن المديرية افتتحت مجمع التبني التربوي الذي يضم 35 مدرسة استوعبت 9159 طالباً وطالبة وافتتحت 12 مدرسة في قريتي حطلة والحسينية استوعبت حالياً 4450 طالباً و7 مدارس في قريتي مراط ومظلوم استوعبت 2300 طالب ومدرسة في قرية بقرص استوعبت 200 طالب ومدرسة في قرية السويعية استوعبت 300 طالب كما قامت بتوزيع عشرين ألف حقيبة مدرسية على الطلاب وتركيب 40 خزان مياه في المدارس ووسائل تعليمية جديدة وأدوات رياضية على جميع المدارس.

وبين مدير التربية أن الوزارة قدمت مختلف التسهيلات للأطر التدريسية والإدارية لنجاح العملية التعليمية واستقرارها في ظل الظروف الراهنة حيث تم تجميع مديرية التربية في المحافظة ببناء واحد في مدرسة عمر المختار ونقلت إليها الملفات الخاصة بالعاملين من مبنى المديرية القديم في حين أصبحت مدرسة عمر المختار بدوام نصفي مع مدرسة عزيز سمير كما تم تركيب مجموعة آلات نجارة كخط إنتاج لتصنيع مقاعد للطلاب والعمل جار لتركيب غرف صفية مسبقة الصنع في بعض المدارس.

وتشهد مناطق المحافظة المحررة من تنظيم “داعش” الإرهابي عودة العديد من العائلات يوميا بعد تسيير شركات النقل البري والسياحي رحلاتها إلى مدينة دير الزور بأسعار مخفضة كما عملت مؤسسات الدولة على توفير خدماتها للمواطنين وتيسير أمورهم وأعمالهم اليومية في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لإعادة ترميم ما دمر من بنى تحتية لتسهيل عودة جميع المواطنين إلى منازلهم والعاملين إلى مديرياتهم.