الجيش السوري يتقدم على محور حرستا ومفرق حجيرة ساقط نارياً

جهينة نيوز:

جرت اشتباكات عنيفة جداً بين الجيش العربي السوري والمسلحين بعد تقدم مستمر للجيش على جبهة عربين بالغوطة الشرقية.

حيث نفذ الطيران الحربي السوري عدة ضربات جوية في عربين وحرستا بالغوطة الشرقية.

كما أحرز الجيش السوري تقدم ملحوظ على محور مشفى حرستا العسكري ومدرسة الخدمات الطبية حيث اصبح مفرق حجيرة ساقط نارياً.

كما تمت السيطرة على فيلا كمال والبساتين المحيطة، كذلك حارة البلدية في حرستا الفاصلة بين حرستا ودوما حيث اصبحت ساقطة ناريا ايضاً، وسط اشتبكات عنيفة يتخللها استهدافات جوية وصاروخية ومدفعية.