البريطانيون يتخلون عن «السولاريوم» بسبب ترامب!

جهينة نيوز

توقف البريطانيون عن استخدام كابينات الاستحمام الشمسي (السولاريوم) لخشيتهم من أن تصبح أشكالهم شبيهة بلون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دلت على ذلك نتائج لإستطلاع الرأي العام نشرته The Independent.

وتفيد المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، بأن المظهر الخارجي للرئيس ترامب، قد يتسبب بتقليص خطر الإصابة بمرض سرطان الجلد في المملكة المتحدة لأن السكان بعد رؤيتهم لترامب باتوا يفضلون لون بشرة الوجه الطبيعي وليس "اللون البرتقالي الرمادي".

وتقول الدراسة، إن حوالي ثلاثة أرباع الذين كانوا يعتزمون زيارة كابينات " السولاريوم" ، أعلنوا ذلك .

وذكر كل 8 أشخاص من أصل عشرة ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاما ، أن لون بشرة وجه دونالد ترامب غير الطبيعي جعلهم يعدلون عن فكرة زيارة صالونات الحمامات الشمسية. وهذه الأفكار وردت لدى 75 في المائة من النساء و 69 في المائة من الرجال.