«النصرة» تستحضر خطة من العصور الوسطى لوقف تقدم الجيش السوري في إدلب!

السبت, 3 شباط 2018 الساعة 12:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

«النصرة» تستحضر خطة من العصور الوسطى لوقف تقدم الجيش السوري في إدلب!

جهينة نيوز

أفادت تقارير نقلا عن مواقع موالية لجبهة النصرة الإرهابية بأن قيادات الجبهة إجتمتعت لبحث خطة وقف تقدم القوات السورية في إدلب و ذلك بعد سلسلة هزائم مني بها التنظيم خلال الايام الماضية, و الخطة المقترحة هي بناء جدار حول المناطق التي تسيطر عليها النصرة في إدلب علماً بأن مثل هذا الجدار سيكون طوله مئات الكيلومترات, و وصفت الوكالة الفكرة بأنها فكرة من العصور الوسطى كانت تعتمد حين كانت الحروب بالسيوف و بالقوس و النشاب و الرماح.

والسؤال المطروح حول الفكرة التي يبحثها قادة النصرة الإرهابيون, من أين سيأتون بالمواد اللازمة لبناء هذا السور و كذلك اليد العاملة و كم سيستغرق بنائه من الوقت و في حال حققوا المعجزات الثلاث فإن القوات السورية ستقصف هذا الجدار بكل بساطة, و قد تم نشر صورة يظهر فيها إجتماع قادة النصرة لطرح فكرة السور مع صورة لترامب يشيد بالفكرة.

يذكر أن أفكار بناء الجدار بدأت من الكيان الصهيوني عبر بناء جدار الفصل العنصري و طرحها ترامب للحدود مع المكسيك و مؤخراً إعتمدتها تركيا لمراقبة الحدود مع سورية, و هو ما يشير الى ان النصرة تحاول تقليد مموليها و لكن مع فارق في الهدف يؤكد أن هذه الجماعه الارهابية بدأت بالإنهيار حتى بدأت بطرح أفكار لا يمكن أن تشبه سوى تعلق الغريق بقشة عائمة.


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