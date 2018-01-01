أبراج يوم السبت 2018/2/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٣/ ٢: شخصيته بناءة عامل مثابر، منظم ودقيق حتى الهوس، يحترم الروتين ويحمي عاداته البسيطة ويكره التغيير.، متكتم بعواطفه لا يعبر كثيرا حتى لو سخر بالمشاعر العميقة، استسلامي وخاضع واحيانا متعجرف يحب الهزال والضحك دون ان يرتبط بالفعل، هناك من يدفعه للقيام بخطوات لا يرضى عنه، في سنة ٢٠١٨ تكتشف المجهول حتى بالدراسة، تقديم اوراق عمل تيارات من الحظ تصادفك وتساعدك على النجاح خلال الاشهر القادمة، تصل لاهدافك الفنية والعملية، تحمل لك عروض لدول اجنبية او عربية

جهينة نيوز-خاص

الحمل: حاول ان تساعد نفسك، تزور احد الاصدقاء وتحقق نجاح لكن بعد مراجعة اعمالك المتراكمة، تروا وادرس كل الاتفاقيات تظم أمورك وأنه المهم منها، حاول ان تترك مشاعرك لنفسك، مساء تدخل في فترة عاطفية ويكون التواصل صعبا، حاول معالجة وضعك، اعط نفسك الطاقة الايجابية ليتعاون معك الشركاء، تعاني من قلق عاطفي مساء

الثور: الحظ يبتسم لك وتستطيع المناقشة والانسجام، لقاء جميل تسطع جاذبيتك، تتعرف على صدفة تناسب مصالحك، فرصة في هذا النهار مميزة بتغيير مكانة او إقامة او تغيير شيء بشكلك، مساء تتجنب العمل لان فيه عمل إضافي، تفهم التفاصيل أفضل من ان تصاب بخيبة امل، انتبه لغذائك

الجوزاء: فترة انشغال بامور عائلية، صفقة تخسر بها، تعمل حساب للغد بالمال والسعادة، تتفاءل والقليل بالنسبة لك كثير، مساء تفرح ببعض اللقاءات، امور عائلية مساء لكن الفترة تتعلق باولاد او المحيط العاىلي، بادر تجاه من تحب بلقاء، الحظ لجانبك مساء

السرطان: شعارك اكون او لا اكون وترفض كل شيء بسيط وقليل وترغب بالاعمال الضخمة، لا تكشف اوراقك مفاجآت مزعجة، يتسبب سلوك احد افراد عائلتك ببعض الصعوبات مواجهة تتقبلها العائلة، لا تجرح احدا بكلامك وتصرفاتك، العائلة لا تتخلى عنك وتشعر بمحبتهم ليلا، تقرر وتحسم امور عملية، اخر الليل قد يحصل اعطال

الاسد: تعطي المال قيمة لتعرف قيمة جهودك وتعبك الذي بذلته خلال اليومين الماضيين، صرف زائد تحقق امنية وتوسع دائرة تحركاتك تعالج وضع مادي بذكاء، تطل على فترة مميزة بسفر قصير او تفكر بالتواصل مع اخ او جار وتسود الالفة والمحبة بانتقال القمر لبرج الميزان، تطور اعمالك وتكون مرتاح البال

العذراء: بما ان القمر ببرجك حتى المساء لا تخف من التجديد، انتبه من غيرة يظهرها لك شخص ما او محاسبة تزعجك، بما انك تحب المنافسة والتحدي ستتحدى البحار وتغرق فيها مع من يكون فيها، مال في الطريق هدية لك مساء تترافق مع اتفاقات مهنية وتفاهم عاطفي لان القمر سينتقل للميزان، تسويات

الميزان:يقدم لك الفلك اجمل الوان بوصول القمر لبرجك تعلن عن عمل جديد في مجالك ينتقل القمر لبرجك مساء يعطيك طاقة لذلك حاول ترطيب الأجواء، مساء وفي اليومين القادمين تتسلط الاضواء على امور غامضة وتكتشف اسرار وتحقق هدف بعد معاناة، الجو الايجابي لك

العقرب: ولادة جديدة وتحمد الله، نهار جيد وداعم تنشط حياتك الاجتماعية تتعرف الى اصدقاء جدد، الاجواء مساء متوترة ويصدر عنك اشياء عن غير قصد ويتقبلها الاصدقاء والوضع غير مريح لا تراهن على شيء

القوس: نهارك بحاجة لرعاية واهتمام، مرتبك وتجتاز العراقيل وتخطط لهدف افضل من تدفع لهدف بتهور، انتبه لمكانتك الاجتماعية ادفعها نحو الافضل، تسبح بتيار اجتماعي مساء لقاءات صداقات، الطاقة بأجوائك وقد تفكر بدعوة عشاء او سهرة وقد تلتقي باصدقاء من الماضي

الجدي: نهارك فيه رحلة وسفرة ومسائل تتعلق بشأن تربوي وقد يكون فيها استقبال وتوديع وزيارات ولقاءات، مساء تشعر ببعض التوتر ركز على الشؤون المهنية لا تتعاطى مع مجموعة تسبب لك توتر، كن لين واتبع حدسك وانتبه لسمعتك الطيبة، تعاني من مشكلة لست السبب فيها

الدلو: تحمل لك الفترة اجواء ايجابية، حل لبعض المشاكل المالية وانعطاف نحو الافضل، لا تبدأ بشيء جديد ومهم سوى ان توقع عقد او تفاوض بشأن عملي، ضماناتك هي فواتير واستحقاقات كن حذرا في تسويتها، مساء الفترة مواتية للسفر وتوسيع دائرة تصالاتك والامور القانونية لليومين القادمين

الحوت: تبدو مهتما بشان شخصي عائلي وعاطفي، إذا احببت المغامرة كن دقيقا واحسب حسابا للقضايا وبما انك تحب الاوضاع الواضحة والصريحة هذا يساعدك لاجتياز العراقيل والصعوبات، مساء تحقق نجاح عن طريق مفاجاة سارة او انتصار في مباراة او قضية مالية وقد تكتشف سرا يخصك وتكون مؤثرا في محيطك لتفاوض بشكل ذكي، مساء امر مالي او قصة استشفائية تظهر عندك