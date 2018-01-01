ترامب يتخطى بوش و اوباما بعدد الغارات الجوية بطائرات بدون طيار

جهينة نيوز

حتى الآن لا يمكن لأي شخص أن يتفوق على مجرم الحرب جورج بوش في قتله للمدنيين في هذا القرن, خلال ما أسماه الحرب على الارهاب و التي لاتزال مستمرة

حتى وقتنا الحاضر بأشكال جديدة, و لكن الحديث في هذا التقرير يدور عن عمليات الإغتيال التي تنفذها الطائرات بدون طيار الأمريكية ولا تتجرأ فرنسا على

إنتقادها رغم كونها عمليات إعدام بدون محاكمة في حين تريد فرنسا فقط حماية الدواعش من الإعدام في سورية و العراق و الذين خضعوا لمحاكمة.

و في تقرير لصحيفة مينيت برس الإلكترونية فإن تشريع القتل بدون محاكمة و بدون تحقيق بواسطة الطائرات بدون طيار أقره جورج بوش حيث سمح للمخابرات

الأمريكية بإغتيال أي شخص لمجرد الإشتباه به و لكن في عهد جورج بوش نفذت الطائرات الأمريكية بدون طيار 57 غارة بهدف تنفيذ عمليات إغتيال غالبيتها في

باكستان و اليمن نتج عنها مقتل اكثر من 807 مدنيين, و جاء باراك أوباما ليحطم رقم جورج بوش و ينفذ حيث نفذ 563 غارة بهدف تنفيذ عمليات إغتيال و لكن

بحسب الموقع فإن دونالد ترامب الذي تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بوقف عمليات الإغتيال في الخارج حطم الرقم القياسي لكل من جورج بوش و باراك

أوباما و الحديث يدور عن تنفيذ أكثر من 4500 غارة, حيث أفاد الموقع أن ترامب سبق جورج بوش بالغارات الجوية للطائرات بدون طيار بأكثر من ثمانين ضعف

ليصبح مرشح لأن يكون مجرم حرب بإمتياز و ذلك بحسب الموقع.