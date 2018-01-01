مقتل و جرح جنود اتراك شمال العراق و جنوب شرق تركيا

الجمعة, 2 شباط 2018 الساعة 21:18 | سياسة, عالمي

مقتل و جرح جنود اتراك شمال العراق و جنوب شرق تركيا

جهينة نيوز

قتل ثلاث جنود أتراك في هجومين منفصلين شمال العراق و جنوب شرق تركيا في هجمات شنها حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كل من تركيا و الولايات المتحدة الامركية كمنظمة ارهابية.

و أصيب جنديين للاحتلال التركي شمال العراق كذلك في عمليات عسكرية نفذها حزب العمال الكردستاني ضد قوات الاحتلال التركي.

و كان خمس جنود اتراك اصيبوا و قتل جندي في وقت سابق في مقاطعه هكاري.

و يذكر ان حزب العمال الكردستاني و بعد أن أسقطت تركيا الهدنة و بدأت بشن حرب عليه يقوم بالرد على القوات التركية جنوب شرق تركيا فيما قام أردوغان بالهجوم على عفرين السورية رغم عدم وقوع اي حوادث في محيطها.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا