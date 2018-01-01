مقتل و جرح جنود اتراك شمال العراق و جنوب شرق تركيا

جهينة نيوز

قتل ثلاث جنود أتراك في هجومين منفصلين شمال العراق و جنوب شرق تركيا في هجمات شنها حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كل من تركيا و الولايات المتحدة الامركية كمنظمة ارهابية.

و أصيب جنديين للاحتلال التركي شمال العراق كذلك في عمليات عسكرية نفذها حزب العمال الكردستاني ضد قوات الاحتلال التركي.

و كان خمس جنود اتراك اصيبوا و قتل جندي في وقت سابق في مقاطعه هكاري.

و يذكر ان حزب العمال الكردستاني و بعد أن أسقطت تركيا الهدنة و بدأت بشن حرب عليه يقوم بالرد على القوات التركية جنوب شرق تركيا فيما قام أردوغان بالهجوم على عفرين السورية رغم عدم وقوع اي حوادث في محيطها.