حاملة طائرات أمريكية تهرب من سفينة إستطلاع روسية

جهينة نيوز

كشفت مصادر إعلامية أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس جورج بوش" غادرت قاعدة للقوات البحرية الأمريكية، متوجهة إلى المحيط الأطلسي.

وذكرت قناة RT نقلا عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن حاملة الطائرات "جورج بوش" غادرت قاعدتها بعد اكتشاف سفينة الاستطلاع العسكرية الروسية "فيكتور ليونوف" قرب قاعدة القوات البحرية الأمريكية.

ولم تغادر حاملة الطائرات "جورج بوش" قاعدة نورفولك في ولاية فرجينيا الشمالية بعدما عادت إليها من رحلة إلى منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في محاربة الإرهاب في سوريا والعراق.

وخرجت البارجة العملاقة البالغ طولها 333 مترا من قاعدة نورفولك أخيرا بعد رصد وجود سفينة الاستطلاع الروسية قرب هذه القاعدة، أي أن حاملة الطائرات الأمريكية ذهبت إلى البحر هربا من سفينة الاستطلاع الروسية.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن سفينة الاستطلاع الروسية شوهدت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية، وإنها شوهدت على مقربة من قاعدة كينغز باي العسكرية في فلوريدا في عام 2017.

وفي ظن عسكريين أمريكيين فإن سفينة الاستطلاع الروسية أمضت 4 أو 6 أشهر عند شواطئ الولايات المتحدة.

وذكر موقع "إنفورياكتور" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر في فبراير/شباط 2017 عن قلقه من مهمة سفينة "فيكتور ليونوف".