مذكرة سرّية تدين استخدام FBI لسلطته بشأن التدخل الروسي

جهينة نيوز:

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الكشف عن مذكرة سرية تدين استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لسلطته في التحقيقات حول قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن راج شاه، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إنّ "الرئيس دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للكشف عن المذكرة المثيرة للجدل، رغم اعتراض مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف شاه، أن المذكرة تتكون من "4 صفحات صاغها النائب الجمهوري ديفن نونيز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب".

ورفعت لجنة الاستخبارات صفة "السرية" عن المذكرة التي تضم معلومات تفيد بإساءة استخدام مكتب التحقيقات لسلطات مراقبة الحكومة الأمريكية، في تحقيقاته حول التدخل الروسي في الانتخابات.

في المقابل، حاول مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الداخلية الضغط على ترامب لمنع الكشف عن المذكرة، بالإشارة إلى أن رفع السرية عنها "قد يضر بالأمن الوطني ويضلل العامة"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم ترامب مسؤولين ومحققين كبار في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بـ "التحيز" في التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "قادة ومحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، قاموا بتسييس مسار التحقيقات المقدس لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين".

وتنظر التحقيقات في قضية التدخل الروسي حول احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إن كان ترامب عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول نفس القضية، من خلال طرد مديره السابق، جيمس كومي، في مايو/آيار الماضي.