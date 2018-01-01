الإنفجار الذي هز أنقرة ناتج عن عبوة ناسفة وليس خط غاز – التفاصيل

جهينة نيوز

إهتزت العاصمة التركية يوم أمس بإنفجار هائل ضرب مبنى جباية الضرائب في أنقرة و خلف دمار واسع و قالت وسائل إعلام تركية أن الإنفجار ناتج عن إنفجار خط غاز, و لكن التحقيقات كشفت غير ذلك بحسب الشرطة التركية.

و قالت الشرطة التركية بحسب وسائل إعلام تركية و بناء على تحليل الإنفجار و صور كاميرات المراقبة أن شخص تدرب شمال سورية وصل الى تركيا بهوية مزورة و زرع عبوة ناسفة في المبنى , وقالت الشرطة التركية أن منفذ الهجوم قد قتل و زعمت ان اربع أشخاص متورطين في التفجير, و جميعهم من وحدات حماية الشعب فيما لم يتم الإفراج عن أي إسم.

و يذكر أن التفجير الذي وقع في مبنى الضرئب لم يؤدي الى سقوط اي ضحية .